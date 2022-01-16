Могут снести: Зеленского предупредили о людях с оружием

Дмитрий Гордон (слева) и Владимир Зеленский (справа). / Фото: Коллаж: Сегодня

Все военнослужащие, полицейские, Нацгвардия прекрасно понимают, что на руках у населения в Украине огромное количество оружия.

Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон в эфире программы "ХАРД с Влащенко" на телеканале "Украина 24", прокомментировав события в Казахстане.

Реклама

"Власти не будет"

"Я уверен, что если появятся люди с оружием, то никто не будет им противостоять. Потому что все военнослужащие, полицейские, Нацгвардия прекрасно понимают, что на руках у населения огромное количество оружия. Такого нет ни в Казахстане, ни в России, нигде.

Поэтому если что-то, не дай Бог, начнется, то все попрячутся – я имею в виду власть. Власти не будет", – сказал он.

Реклама

По словам журналиста, если что, он будет оставаться в Киеве:

"Это мой город, моя страна. Я не собираюсь отдавать свой город и свою страну – я буду находиться в Киеве.

У меня нет в запасе другого города и страны. Я – гражданин Украины и у меня нет никакого другого гражданства, больше одного паспорта".

Реклама

Сколько людей с оружием на руках в Украине

В начале февраля 2021 года Центр исследования безопасности "СЕНСС" опубликовал результаты мониторинга незаконного обращения и использования оружия в 2020 году. Из документа следует, что в прошлом году было совершено 752 уголовных правонарушения с использованием оружия и боеприпасов, 395 из которых – с использованием огнестрельного оружия, 162 – с использованием боеприпасов и взрывчатых веществ.

По состоянию на конец 2017 года в Украине на руках у гражданских лиц находилось около 4,4 млн единиц оружия.

Как было в Казахстане

Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года после резкого повышения цен на сжиженный газ. По мнению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, это было вызвано переходом с 1 января 2022 года на полностью рыночное формирование цен на сжиженный газ через электронные торговые площадки и биржи. Известно, что вину возложили на Министерство энергетики Казахстана, а также крупнейшие компании-поставщики газа.

Протесты начались в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алматы, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау и Уральск. Вскоре после экономических требований протестующие перешли к требованиям политическим.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в Организацию договора коллективной безопасности из-за протестов в своей стране. Он попросил у России и других союзников по ОДКБ "оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы". В ответ ОДКБ направила в Казахстан самолеты с подразделениями ВДВ. В итоге протесты были подавлены.

Раньше мы писали: