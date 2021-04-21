Миротворцев ООН не будет: в МИД РФ назвали единственный вариант по Донбассу

Россия категорически против "голубых касок" на войне, которую развязала, а для окончания конфликта хочет лишь одного

В России заявили, что сейчас даже не рассматривается возможность введения миротворцев ООН на Донбасс, но настаивают на выполнении Минских соглашений. Об этом сказал глава департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев, пишут российские СМИ.

Он заявил, что единственный способ закончить войну на Донбассе – это выполнение Минских соглашений. При этом он цинично уточнил, что Москва ждет этого от Киева, хотя сама игнорирует договоренности.

"Вопрос введения на Донбасс миротворческой миссии ООН на повестке дня урегулирования "внутриукраинского" конфликта не стоит", – сказал Ильичев.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее руководитель украинской стороны Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК) генерал-майор Сергей Салкуцан заявлял, что Россия хочет ввести своих "миротворцев" на Донбасс и уже "зондирует для этого почву".

В то же время бывший заместитель генерального секретаря НАТО, американский дипломат Александр Вершбоу не исключил, что нынешняя военная эскалация и стягивание войск к границам Украины спланированы для введения российских "миротворцев" на Донбасс.