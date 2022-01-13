Министр Ляшко сказал лишнего – Зеленский в гневе

Виктор Ляшко (слева) разозлил президента своими желаниями. Коллаж "Сегодня"

Виктор Ляшко в 2020 году, еще будучи главным санитарным врачом страны, неосторожно заявил о президентских амбициях, за что сразу же получил "ответку" – на Банковой передумали выдвигать его в мэры Киева от провластной партии. Об этом рассказал в программе "Время Голованова" на телеканале Украина 24 главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман.

За что Зеленский обиделся на Ляшко

В эфире показали вырезку из ее интервью с Ляшко от 26 июня 2020 года. Тогда журналистка спросила его, хотел бы ли он стать президентом Украины, на что получила ответ: "Наверное, да".

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Бацман уточнила, можем ли мы увидеть на следующих выборах его среди кандидатов, Ляшко ответил с улыбкой: "На следующих, наверно, нет. Но через (одни), возможно, да".

Бацман и Ляшко в 2020 году. Скриншот

Она объяснила, как дошло до этой "президентской истории с Ляшко". По ее словам, Виктор Ляшко уже был утвержденным кандидатом в мэры Киева от правящей партии "Слуга народа" – это произошло на совещании у президента Украины.

"Я задаю ему этот вопрос – он начал юлить. Я начала его расковыривать – он не отвечает. А потом уже произошел диалог (о его президентстве. – Ред.). На следующий день звонят мне ребята из Офиса (президента): "Ты знаешь, у нас тут все поменялось – Ляшко уже не идет в мэры. Он в каком-то интервью сказал, что в президенты хочет идти. Владимир Александрович – ему это не понравилось". Таким образом закончился его поход в мэры Киева", – рассказала журналистка.

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А Ляшко говорил, что не пошел в мэры из-за COVID

В 2020 году Ляшко был главным санитарным врачом и замминистра здравоохранения и тогда Украина только столкнулась с ужасной эпидемией. Но о "пролете" с президентскими амбициями он не сказал ни слова, отметив, что все дело в коронавирусе.

"Я не иду в мэры Киева, поскольку сегодня эпидситуация с коронавирусной болезнью такая, что мы понимаем – осень будет жаркой с точки зрения сдерживания коронавирусной болезни… Я отмечал, что должность заместителя министра любого министерства – это тоже политическая должность, поэтому мы все уже являются политиками".

Ляшко, оказывается, шутил о президентстве

В июле 2020 года, спустя несколько дней после разговора с Бацман, уже в интервью журналу НВ назвал свое заявление о возможном выдвижении в президенты шуткой.

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"Пока еще никто не позвонил, а вот в мессенджер уже пишут: Витя, это что такое было? А я говорю: я все сказал, смотрите интервью. Даст бог, доживем до 2029 года, встретимся на этой лавочке, тогда и поговорим".

Как в результате сложилась судьбе Ляшко после пролета с креслом мэра

В мае прошлого года карьера Ляшко пошла только вверх и без президентства – он был назначен министром здравоохранения вместо раздражавшего всех Максима Степанова. Он выдал невероятное по тем временам обещание – обеспечить 10 млн прививок за лето.

"Я даю обещание – в летний период, в первые 100 дней, вакцинировать 10 млн украинцев", – сказал он.

А кто еще готов в президенты в 2024 году

Несмотря на то, что действующий президент в 2019-м заявлял, что идет только на один срок, уже не так категоричен. Так, например, на пресс-конференции по итогам года своей работы в мае 2020 года Зеленский называл условие, при котором снова пойдет в президенты. За один президентский срок не успеть осуществить все планы, признал глава государства.

Зеленский пойдет на второй срок? / Фото: Сегодня

"Я думаю, что любой президент, у которого процент 10-15% на начало любой предвыборной кампании, не имеет права идти в президенты. Потому что это значит, что общество его не поддерживает. Я иду на один срок... Но если будет большая поддержка народа Украины, я буду об этом думать..."

Дмитрий Разумков после увольнения с должности главы Верховной Рады сначала лишь намекал на президентские амбиции. А уже в ноябре сделал заявление, что примет участие в президентских выборах в 2024 году.

"Я думаю, в следующих выборах я тоже приму участие… И в президентских и парламентских", – заявил политик.