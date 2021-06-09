Министр культуры Ткаченко повторно вакцинировался и показал фото

Чиновник объяснил украинцам, что им даст вакцинация кроме защиты от коронавируса

Александр Ткаченко. Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко вакцинировался второй дозой препарата AstraZeneca.

Об этом он сообщил в Telegram, опубликовав соответствующее фото.

Он отметил, что закончил вакцинацию аккурат в день, когда вся Украина оказалась в зеленой зоне карантина.

"Сделал себе вторую прививку вакциной AstraZeneca. Призываю всех украинцев (тем более что центров вакцинации становится все больше) делать прививки. COVID-19 еще не преодолен, а это значит, что, в частности, нормальная работа сферы культуры до сих пор под угрозой", – сказал Ткаченко.

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Ткаченко сделал вторую прививку от "короны". Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Министр добавил, что вакцинация позволит и нормально работать учреждениям культуры, и людям ходить в кинотеатры, музеи и путешествовать по миру без помех.

Как сообщали новости "Сегодня", на сегодняшний день в Украине уже вакцинировали первой дозой 1 489 446 человек, а вторую прививку получили 161 378 человек. В последнее время темпы вакцинации увеличились – делают десятки тысяч прививок в сутки. В свою очередь министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о запасах вакцины в Украине.

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