"Меня с кем-то перепутали" – Кличко отверг слова Зеленского о постоянных походах в ОП

По словам столичного мэра, он хотел обсудить с президентом вопросы жизнедеятельности Киева и других городов Украины

Виталий Кличко ответил на заявление президента Фото: коллаж "Сегодня"

Городской голова Киева Виталий Кличко опроверг слова Владимира Зеленского о том, что он постоянно пишет, звонит и ходит в Офис президента и хочет добиться встречи с главой государства.

Об этом сообщает "Бабель".

"Я человек воспитанный. Я не ходил ожидать президента, мне есть чем заниматься. Перед тем как прийти, даже к друзьям, я позвоню и спрошу, в какое время удобно и спрошу разрешения. Поэтому я могу утверждать, я убежден, что информация, которая была передана президенту, какая-то искаженная. Или с кем-то меня перепутали. Но я знаю, что брата там также не было", — пояснил столичный мэр.

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Он также подтвердил желание встретиться с Зеленским и назвал темы для обсуждения.

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"Я звонил в приемную. Просил сделать встречи по вопросам жизнедеятельности нашего города и по вопросам жизнедеятельности других городов как председатель Ассоциации городов Украины", – добавил Кличко.

О чем речь?

Сегодня президент во время пресс-конференции сказал, что Кличко постоянно приходит в Офис президента и записывается на прием. Зеленский отметил, что не может с ним встретиться из-за нехватки времени.

"Справедливый вопрос, что он хочет от меня? Почему? Потому что он постоянно мне пишет, звонит, записывается на прием. Постоянно, спросите у него. Даже приходит в Офис президента, когда я не готов с ним встретиться, потому что у меня не хватает времени", – отметил глава государства.

Напомним, во время сегодняшнего выступления Зеленский заявил, что его предшественник Петр Порошенко сделал много плохого на посту президента, и он уже стал ему приговором, возглавив государство.