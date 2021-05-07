Лидер партии "Наш" Евгений Мураев считает, что петиция против войны с Украиной, которую создали ветераны вооруженных конфликтов, только накаляет ситуацию.

Об этом он сказал в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"В сторону России идет куча оскорблений, Путин, "бункерский сиделец" и так далее, из 620 тысяч воевавших в Афганистане, и из 150 тысяч участвующих в двух Чеченских компаниях эту петицию за три недели подписали 292 человека. Я утверждаю, что эта петиция никак не в помощь Украине, и не в поддержку нас, Сергей Гуляев (один из авторов манифеста) забывает сказать, что он и второй подписант петиции дважды задерживались 31 января на митингах в поддержку Навального", – сказал он.