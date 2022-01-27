Заждались! Российские СМИ показали Путина на кладбище (фото)

Путина на кладбище охраняли снайперы. Коллаж "Сегодня" / Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге. Он почтил память жертв блокады Ленинграда, которая закончилась 78 лет назад.

Путин возложил цветы к могиле, где похоронен его старший брат, умерший ребенком в блокаду, и венок к подножию монумента "Мать-Родина", сообщает РИА Новости.

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Владимир Путин сходил на кладбище в Санкт-Петербурге / Фото: Reuters

Ряд российских СМИ написал, что пока Путин возлагал цветы, петербуржцы, в том числе живые блокадники, ждали на морозе за металлическим ограждением. В частности, Telegram-канал "Команда Навального" написал:

"Путин идёт по Пискаревскому кладбищу в Петербурге, пока пожилые блокадники с цветами стоят на морозе за забором, потому что их не пускают. Царь приехал, народ подождёт".

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"Путин на кладбище — это, конечно, символично. Многие россияне заждались", — комментирует событие Telegram-канал "Крем".

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Журналист российского издания "Ведомости" Святослав Афонькин также написал, что из-за Путина людей не пускали на кладбище.

"Очень пожилые женщины прошли в метель к кладбищу пешком, чтоб отдать дань памяти жертвам войны. Но полиция остается непреклонной и нечего не говорит. Вы хоть немного удивились?" — заявил он в Twitter.

Издание "Фонтанка" пишет, что почти три десятка ветеранов и желающих почтить память погибших во время блокады не смогли пройти к вечному огню и памятнику "Мать-Родина".

"Вышел Беглов (губернатор Петербурга) и сказал, что мы сможем пройти только после того, как официальные делегации выйдут. Но нас снова не пускают — сказали после 15 часов", — рассказала журналистам пожилая женщина, стоявшая перед пунктом пропуска на кладбище.

"Фонтанка" также опубликовала фото снайперов на крыше здания на кладбище.

Снайперы на Пискаревском кладбище во время визита Путина. Фото fontanka.ru

У Путина отрицают закрытие кладбища

Эти заявления прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, местных жителей свободно пускали на Пискаревское кладбище.

"Незначительно только попросили подождать, когда Путин возлагал цветы, но и это было очень быстро. На это ушло не более 10 минут. И потом все продолжили спокойно. Поэтому это не соответствует действительности", — рассказал Песков изданию "Подъем".

Любит гулять в одиночестве

В 2013 году в сети активно обсуждалось видео, на котором Путин после церемонии прощания со своим тренером по дзюдо Анатолием Рахлиным решил в одиночестве прогуляться по улице Санкт-Петербурга.

В 2022 году Владимир Путин в одиночку встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарево. Это домовой храм резиденции президента, куда закрыт вход обычным верующим. Даже священник, проводивший службу, находился от президента РФ на расстоянии.