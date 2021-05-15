Ляшко – новый глава Минздрава? Санврач прокомментировал слухи

Коллаж "Сегодня"

Главный санитарный врач Виктор Ляшко, комментируя возможное назначение главой Минздрава, призвал дождаться решения Верховной Рады о возможной смене руководства ведомства.

Об этом сообщает "Суспильне".

"Изменения в министерстве происходят только после того, как Верховная Рада проведет определенные голосования. Я на должности заместителя уже при третьем министре, и каждый раз при таких перестановках нечто подобное кому-то предлагают и обсуждают. Сейчас я в должности заместителя министра и некорректно с моей стороны коммуницировать этот вопрос", – сказал Ляшко.

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Что было раньше?

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что главу Минздрава Максима Степанова вынуждают написать заявление на увольнение, однако он отказывается.

Такую же информацию подтвердил и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, причина увольнения Степанова – провал кампании по вакцинации от коронавируса. При этом главным кандидатом на его место является главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.