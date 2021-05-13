Все из-за конфет "Го*но в шоколаде"? Гордон закрыл рот Порошенко из-за иска

Коллаж "Сегодня"
Журналист Дмитрий Гордон заявил, что готов к иску пятого президента Украины Петра Порошенко, который обиделся на слова о якобы договоренности с российским лидером Владимиром Путиным о сдаче Мариуполя оккупантам. Он считает, что суд будет захватывающим зрелищем.
Об этом говорится в его заявлении на сайте ГОРДОН.
"Только сегодня я понял, что жизнь удалась, когда пришла благая весть о том, что пятый президент Украины Петр Алексеевич Порошенко решил подать на меня в суд", – сказал он.
Журналист даже предположил, что дело здесь не только в Мариуполе, но и якобы в ревности, поскольку недавно выпустил конфеты "Гордон в шоколаде".
"Поскольку Петр Алексеевич тоже выпускает конфеты, но только "Говно в шоколаде", вот он и возмутился: как это так? Мол, я перехожу ему дорогу, и теперь законодателем мод в шоколадных конфетах будет не он", – подчеркнул Гордон.
Также его удивило, что у главного защитника "армії, мови, віри" будет российский адвокат Илья Новиков, а не украинский.
"Я думаю, что было бы правильнее, если бы Петр Алексеевич Порошенко обратился к своему давнему другу и подельнику, замечательному юристу Виктору Владимировичу Медведчуку. Но поскольку Медведчуку, наверное, сейчас не до Порошенко, выбор пал на Илью Новикова", – говорит журналист.
Гордон уверен, что суд с Порошенко станет захватывающим зрелищем.
"Потрясающая история! Подарок, лучше которого придумать трудно. Петр Алексеевич, с удовольствием с вами посужусь. Судиться – так судиться. Жму руку, Петр Алексеевич, обнимаю", – резюмировал он.
Как сообщали новости "Сегодня", также Дмитрий Гордон прокомментировал подозрение Медведчуку.
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