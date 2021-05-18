Кулеба о видеообращении Чауса: Главное, чтобы Россия это не использовала

В Киеве опасаются, что Россия может попытаться рассорить Молдову и Украину

Скриншот из видео

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал выход на связь экс-судьи Николая Чауса, который находится в Молдове и отметил совпадение визита главы молдавского МИДа в Киев с обнародованием видеозаписи.

Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

По его словам, этот неожиданный поворот может изменить картину дела судьи.

"Знаете, в уголовных делах есть такое понятие "новообнаруженные обстоятельства" и эта видеозапись, безусловно, является новообнаруженным обстоятельством. Она требует дополнительного анализа и изменяет картинку того, о чем последние недели активно писали прежде всего молдавские и в значительной мере (могу абсолютно уверенно заявить) пророссийские СМИ, навязывая немного другую картину реальности общественному мнению", – отметил Кулеба.

Также глава МИДа считает очень важным, чтобы "ситуация с Чаусом ни в коем случае не была использована третьей стороной, а именно Россией, для того, чтобы рассорить Украину с Молдовой и создать напряжение между странами".

Напомним, 3 апреля в центре молдавской столицы произошло похищение судьи Николая Чауса, который бежал из Украины и объявлен в международный розыск.

В свою очередь в СБУ заметили похищение Чауса и открыли дело.