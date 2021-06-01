Куда пропали шторы. "Слуги" в Раде попались на необычной переписке

"Слуги" обсуждали шторы в Раде
C окон в Верховной Раде Украины исчезли шторы. Эта "событие" сегодня стало темой для обсуждения в чате народных депутатов от "Слуги народа".
Как сообщает портал "Буквы", "слуги" в своем официальном чате активно обсуждали исчезновение штор во время заседания парламента.
Депутаты шутили, а также строили догадки, почему шторы все-таки сняли.
Так, нардеп Марьян Заблоцкий пошутил, что "вставляют в шторы новые современные микрофоны".
Депутаты обсуждают шторы
Еще один "слуга" предположил: "Если бы эти шторы могли говорить, они многое смогли бы рассказать".
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Депутаты обсуждают шторы
Другой шутил о том, что шторы могли бы "рассказать" еще больше, если бы "могли еще и показывать".
Советник вице-спикера парламента Елены Кондратюк Павел Булгак пояснил, что шторы были сняты по ее инициативе.
Также он сообщил, что в ближайшее время из парламента уберут ковры, которые лежат там еще со времен СССР.
Ранее сообщалось, что нардеп от "Слуги народа" Семинский вел любовную переписку с помощницей во время заседания Рады.
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