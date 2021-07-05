Кто прогуливал больше всех? В июне работу в Раде пропускали более 130 нардепов

Виктор Медведчук и Жан Беленюк пропускали заседания в Раде. Коллаж: "Сегодня"
Только 68% от состава Верховной Рады (291 народный депутат) посетили все пленарные заседания в июне (11).
Об этом говорится на странице Комитета избирателей Украины в Facebook.
В июня хотя бы раз прогуливал 131 народный депутат.
Так, шесть человек не были зарегистрированы ни на одном заседании:
- Виктор Медведчук;
- Тарас Козак;
- Вадим Столар;
- Леся Василенко;
- Степан Ивахив;
- Олесь Довгий.
Только на одном пленарном заседании были:
- Иван Калаур;
- Александр Герега.
Только на двух заседаниях были:
- Жан Беленюк;
- Максим Ефимов;
- Юрий Солод;
- Александр Фельдман.
Недавно мы писали о том, что половина депутатов фракции "Голос" объявили о недоверии руководству этой политической силы и даже хотят отозвать депутатский мандат главы партии Киры Рудык.
Как сообщали новости "Сегодня", недавно шоумен Сергей Притула заявил о выходе из "Голоса" из-за недовольства действиями руководства политической силы.
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