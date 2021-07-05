Кто прогуливал больше всех? В июне работу в Раде пропускали более 130 нардепов

Ни на одном заседании не было зарегистрировано шесть народных депутатов, а двое человек было только на одном заседании

Виктор Медведчук и Жан Беленюк пропускали заседания в Раде. Коллаж: "Сегодня"

Только 68% от состава Верховной Рады (291 народный депутат) посетили все пленарные заседания в июне (11).

Об этом говорится на странице Комитета избирателей Украины в Facebook.

В июня хотя бы раз прогуливал 131 народный депутат.

Так, шесть человек не были зарегистрированы ни на одном заседании:

Виктор Медведчук;

Тарас Козак;

Вадим Столар;

Леся Василенко;

Степан Ивахив;

Олесь Довгий.

Только на одном пленарном заседании были:

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Иван Калаур;

Александр Герега.

Только на двух заседаниях были:

Жан Беленюк;

Максим Ефимов;

Юрий Солод;

Александр Фельдман.

Недавно мы писали о том, что половина депутатов фракции "Голос" объявили о недоверии руководству этой политической силы и даже хотят отозвать депутатский мандат главы партии Киры Рудык.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно шоумен Сергей Притула заявил о выходе из "Голоса" из-за недовольства действиями руководства политической силы.