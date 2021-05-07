Накануне Дня Памяти и Дня победы в Украине произошло сразу несколько событий, которые вызвали бурное обсуждение в обществе

Коллаж: "Сегодня"

В пятницу, 7 мая, в Украине разгорелись сразу несколько громких скандалов. Темами стали: споры о Второй мировой войне, политическая реклама в соцсетях и откровения "золотой молодежи" о Крыме и российских рэперах.

Спор Бужанского и Омеляна

В преддверии 9 мая в Украине традиционно разгораются споры о сложном историческом наследии нашей страны. В этот раз перепалку устроили бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян и народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский. Спор произошел в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24".

Так, Омелян, говоря о победе СССР во Второй мировой войне, призвал украинцев не забывать, что Украина пережила два страшных тоталитарных режима.

В ответ Бужанский заявил, что этими словами экс-министр оскорбляет память украинцев, которые участвовали в войне.

"Когда вам говорят про два тоталитарных режима – ваших родителей ставят рядом с нацистами, которые их туда (в газовые камеры) завели", – сказал нардеп.

Омелян напомнил, что во время нацистской оккупации погибли от 6 до 8 млн украинцев, а во время советской оккупации погибли от 10 до 15 млн украинцев.

На что Бужанский ответил: "Кем были ваши родители – оккупантами или рабами бесправными? Или пособниками оккупантов?"

"Слугу народа" уличили в запрещенной рекламе

Сегодня стало известно, что за апрель Facebook удалил сеть аккаунтов, связанных с партией "Слуга народа. В частности, были удалены 105 учетных записей в Facebook, 24 страницы и пять учетных записей в Instagram.

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В отчете компании говорится, что аккаунты использовали специально для поддержки власти и критики ее оппонентов. Для продвижения этих аккаунтов потрачено около 210 тысяч долларов.

Также в апреле были удалены 477 учетных записей в Facebook, 363 страницы, 35 групп и 29 учетных записей в Instagram – компания связывает их с Андреем Деркачом, Петром Журавлем, изданием "Бегемот" (все они ранее попали под санкции США). Также в черный список попали аккаунты, связанные с Олегом Кулиничем (глава депутатской группы "Довіра").

На продвижение публикаций этих страниц было потрачено около 496 тыс. долл. Любопытно, что оплата производилась не только в долларах, но и в российских рублях.

Дочь судьи вступилась за Басту и "отдала" Крым

Немалый резонанс также вызвало скандальное видеобращение дочери судьи Печерского суда Кристины Константиновой Анастасии. Перед тем "как пойти на пляж" девушка решила рассказать украинцам, какие они "дикари" если не хотят, чтобы Киев посещал ее любимый исполнитель – российский рэпер Баста.

Дочь судьи вступилась за Басту и обозвала украинцев дикарями. Источник: facebook.com/mzhernakov

Как известно, российский рэпер числится в базе сайта "Миротворец" и ранее ему был запрещен въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.

По словам Анастасии, украинцам пора смириться с потерей Крыма и не трогать российских артистов.

Напомним, еще одному российскому рэперу Моргенштерну в конце апреля запретили въезд в Украину. Несмотря на это, организаторы его украинского тура все еще продают билеты на концерты. Более того, представители музыканта наняли в Украине адвоката, чтобы оспорить решение СБУ и Министерства культуры.