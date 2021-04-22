"Крепчаем": Аваков показал фото с саперами в боевой амуниции

Глава МВД рассказал об обеспечении саперов и показал, в каких боевых костюмах они работают

В Украине создали сильные подразделения спасателей-саперов. Сегодня они обеспечены наилучшей саперной амуницией и техникой.

Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков и опубликовал фото с саперами. В настоящий момент министр находится в Мариуполе.

Арсен Аваков и саперы. Фото: facebook.com/arsen.avakov

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"Когда они в полной амуниции, с ними можно сфоткаться без маски… Горжусь нашими ребятами и, если честно, работой нашей команды по их обучению и обеспечению… Крепчаем!!" – написал он.

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Напомним, 19 апреля Арсен Аваков прибыл на Донбасс для проверки боеготовности подразделений Нацгвардии и спецназа на фоне скопления российских войск вблизи украинской границы. Он заявил, что силовики готовы к вторжению оккупантов.