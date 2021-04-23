Кравчук назвал условие для разрыва дипотношений с Россией

Многие страны Европы выгоняют российских дипломатов, а Киев мог бы полностью прекратить контакты с Москвой. Что для этого нужно

Украина должна немедленно разорвать дипломатические отношения с Россией, если Москва заявит о выходе из переговоров в "нормандском" и "минском" форматах. Такое мнение высказал в эфире "4 канала" глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

По его словам, пока не целесообразно ставить вопрос разрыва дипотношений, поскольку в переговорах по Донбассу (ТКГ, "нормандский формат") участвуют и международные посредники (Франция, Германия, ОБСЕ).

"Когда Россия, представьте себе, завтра отказывается участвовать в "нормандском" и "минском" формате, просто отказывается, скажет: "Мы не хотим, мы выходим из тех форматов". Вот тогда немедленно встает вопрос о необходимости разрыва дипломатических отношений. Немедленно, на второй день", – подчеркнул Кравчук.

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Тем временем уже ряд стран выдворили дипломатов РФ, которых заподозрили в шпионаже. Такое было и раньше, но после громкого скандала в Чехии Европа проявила солидарность. Читайте подробней, какие страны и за что выгнали российских дипломатов.

Также Кравчук оценил вероятность того, согласится ли Зеленский на предложение Путина приехать в Москву.

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