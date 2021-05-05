Контрабанда оружия? Главный пограничник Украины уличил Лукашенко во лжи

Лукашенко не раз резко высказывался в отношении Украины, но он точно перегнул палку с поставками оружия

Александр Лукашенко / Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко опроверг заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы контрабанде оружия из Украины на белорусскую территорию.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, Лукашенко раза три за последние два года лично заявлял, что в Беларусь с территории Украины попадает оружие незаконно, но белорусская сторона не подтвердила слова своего лидера.

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"Ни в одном из случаев эта информация ничем не была подтверждена. Я официально обращался к своему визави – главному пограничному уполномоченному Республики Беларусь, и никаких объяснений или фактов мне приведено не было. Я считаю, что вообще на это не нужно обращать внимания", – сказал Дейнеко.

Глава ГПСУ добавил, что сейчас охрана границы на белорусском участке усилена, и угроз на данный момент там нет.

Как сообщали новости "Сегодня", последний раз Лукашенко отметился таким заявлением 25 декабря 2020 года. В МИД ответили на обвинения Лукашенко в адрес Украины.