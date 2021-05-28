Когда Украина получит ПДЧ для вступление в НАТО? У Зеленского очертили сроки

Украина в Альянсе должна играть важную роль, поскольку находится на границе НАТО с Россией

/ Фото: Минобороны Украины

На саммите НАТО в июне должны рассмотреть План действия по членству Украины в Альянсе. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что ПДЧ Украина получит уже в этом году. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Украина 24".

На вопрос, реально ли Украине получить ПДЧ до конца года, он ответил: "Это возможно".

"У нас очень теплые отношения с многими странами НАТО, и с самим блоком, как институцией. Мы должны выполнить свою работу: некоторые действия юридического характера, логистического, которые должны подчеркнуть нашу возможность войты в НАТО на равных правах", – сказал Подоляк.

Советник главы ОПУ отметил, что Украина в Альянсе должна играть важную роль, поскольку находится на восточном границе НАТО.

"По сути, все риски, с которыми сегодня сталкивается Европа, это риски с украинского направления (из-за России), или с азиатско-африканского региона. Мы имеем поддержку от всех структур НАТО, членов НАТО. Я думаю, что до конца этого года мы точно выйдем на существенные документы", – резюмировал он.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее американский дипломат и экс-замгенсека НАТО Александр Вершбоу говорил, что Украина может получить ПДЧ еще при Байдене.