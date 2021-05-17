Кива: Кличко – это сутенер и наркоторговец

Народный депутат заподозрил Кличко в президентских амбициях и сказал, что не хватало нам еще президента-сутенера

Илья Кива и Виталий Кличко. Коллаж "Сегодня"

После обысков в Киевской городской госадминистрации и подозрении столичной власти в коррупции, народный депутат Илья Кива устроил разнос мэру Виталию Кличко, назвав его сутенером.

Об этом он заявил в Facebook.

Он обратился к генеральному прокурору и директору Госбюро расследований относительно коррупции киевских чиновников и жестко прошелся по столичному градоначальнику.

"Для одних Кличко является мэром, для других – знаменитый боксер… А для меня это сутенер и торговец наркотиками. Я всегда об этом заявлял, что Кличко в нашей стране – это сутенер. Это на Западе он великий боксер, здесь – ничего и близко с боксом нет", – сказал Кива.

Нардеп считает, что после приезда американцев в Украину (вероятно, имел ввиду госсекретаря Энтони Блинкена), у мэра якобы появились президентские амбиции.

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"Только бл*дь президента-сутенера нам еще не хватало", – сказал политик.

Напомним, на днях Кличко обвинил Банковую в том, что "кошмарит" местную власть. Обыски прошли во многих коммунальных предприятиях КГГА, мэр считает это давлением.

Тем временем эксперты высказали мнение "Сегодня", обыски у Кличко – это коррупция чиновников или борьба за Киев?

Видео: Сегодня