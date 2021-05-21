Как оценили второй год президентства Зеленского: лучшие проекты

Если бы выборы президента провели в ближайшее время, Зеленский снова бы выиграл – опрос украинцев

Владимир Зеленский говорит о "Большой стройке". Фото из открытых источников

Национальная программа по восстановлению дорог и социальной инфраструктуры стала самой удачной инициативой Владимира Зеленского за два года президентства. "Большая стройка" получила самое большое количество положительных отзывов.

Такие результаты опроса опубликовала социологическая группа "Рейтинг".

Респондентам предложили оценить инициативы Зеленского в различных сферах.

Самые удачные проекты по версии "Рейтинга":

"Большая стройка" – 42%;

программа "Государство в смартфоне" – 40%;

освобождение пленных и заложников – 38%;

укрепление обороноспособности страны – 30%;

международная политика – 30%.

Инфографика: "Рейтинг"

Кроме того, если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, за него бы проголосовали 30,2% из тех, кто определился. Петр Порошенко отстает более чем вдвое (12,8%). В первую пятерку, кроме него, попали Юрий Бойко (11,9%), Юлия Тимошенко (11,1%) и Игорь Смешко (7,6%).

Инфографика: "Рейтинг" Реклама

Во втором туре Зеленский побеждает всех конкурентов.

Инфографика: "Рейтинг"

Как проводили исследование:

Опрос провели 16-18 мая с участием 2500 респондентов из всех областей, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Погрешность не превышает 2%.

Напомним, в Украине в 2021 году в рамках программы "Большая стройка" построят 4,5 тыс. км государственных дорог и 2 тыс. км местных дорог.