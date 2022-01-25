Кадырову предложили стать президентом РФ после Путина – заявление Кремля

Дмитрий Песков напомнил, кто является президентом РФ. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Российской Федерации основы внешней политики формулирует только глава государства.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, прокомментировав высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова о том, если бы он был на месте президента, то давно "забрал бы Украину".

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"В целом я хочу напомнить, что основы внешней политики РФ формулирует глава российского государства. И, к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин", – сказал Песков.

"Может выставить кандидатуру"

Песков также отметил, что Рамзан Кадыров может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах в России:

"Как и все граждане России, Рамзан Кадыров может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Право закреплено в Конституции у каждого гражданина РФ определенного возраста и не имеющего на этот счет каких-либо законных ограничений".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фото – РИА Новости

Что заявил Кадыров

По словам главы Чечни, если бы он был на месте президента, то давно "забрал бы Украину, направил туда войска, навел бы порядок".

"Если сумасшедшие, продажные люди стоят во главе государства и угрожают нашей безопасности, мы должны молчать, что ли? Если бы в Сирии не остановили, это перешло бы все к нам в Россию. Также и с Украины все перейдет к нам, нужно упреждающие меры принимать", – сказал Кадыров.

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Также он отметил, что является "пехотинцем" президента России Владимира Путина:

"Я служу своему народу, я – пехотинец Путина, не шутите с нами! Россия была, есть и будет великой державой. Даже если весь мир будет против, я буду с президентом, я буду с Владимиром Владимировичем, потому что я ему трижды жизнью обязан".

Что еще Кадыров говорил об Украине

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что Украину могут присоединить к России. При этом он подчеркнул, что это может произойти, если президент Владимир Зеленский будет продолжать антироссийскую политику.

"Мое глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы — наш народ, это наша территория", – сказал Рамзан Кадыров.

Кроме этого, глава Чечни отметил, что мог бы давно сам решить вопрос с присоединением.

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Напомним, народный депутат Евгений Шевченко потребовал от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова извинений за его слова о присоединении Украины к Чечне. Он подчеркнул, что это оскорбление всего украинского народа.

Шевченко добавил, что такие заявления недопустимы, тем более для политика.

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