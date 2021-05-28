К Зеленскому пришли Ступка и Сумская: что обсуждали чиновники и кинематографисты

Остап Ступка, Ольга Сумская и Зеленский. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский провел совещание на Банковой с представителями украинского кинематографа, профильных ведомств и комитетов Верховной Рады, иностранными послами. Они обсудили перспективы развития киноиндустрии, и какие есть проблемы. Об этом сообщает пресс-служб ОПУ.

Государственные киностудии

Глава государства высказался за целесообразность объединения государственных киностудий в единый комплекс под управлением Госкино.

"Что мы с ними делаем – мы их финансируем, продолжаем ничего не делать, делаем их частными, делаем государственно-частное партнерство или забываем эту тему? Следует также решить, сколько нужно действующих киностудий, и, возможно, некоторые из них стоит превратить в музей", – сказал президент.

Зеленский с кинематографистами. Фото: president.gov.ua

Кинофестивали

Он предложил разработать четкий план и стратегию относительно необходимого количества кинофестивалей в Украине, объем их финансирования, сроки и привлечения специалистов, уровень представления Украины на международных кинофестивалях. Зеленский напомнил, что в этом году фестивалю "Молодость" исполнится 50 лет. Только в этом году на его поддержку выделено 12 млн грн.

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Художественный руководитель "Молодости" Андрей Халпахчи подчеркнул, что для проведения подобных мероприятий следует использовать систему финансирования, которая работает в мире, когда треть средств поступает от государства, треть – от местной власти и еще треть – от спонсоров. По его словам, для привлечения на кинофестиваль большего количества звезд нужно, чтобы украинская киноиндустрия росла, увеличивалось количество студий и на них снимали кино.

Зеленский проводит совещание про кино. Фото: president.gov.ua

Украинское кино в кинотеатрах

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Президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко считает, что доля украинских кинолент в кинотеатрах или на онлайн-платформах должна быть не 5%, а не менее 25%.

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Участники совещания также предложили руководству государства помочь с тем, чтобы в стране был современный зал для кинопремьер. Владимир Зеленский пообещал посодействовать решению этого вопроса.

Государство поможет "киношникам"

Глава комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев сообщил, что в ближайшее время будет представлен пакет экономических стимулов для производителей украинского кино, и призвал представителей отрасли приобщиться к работе.

В августе вспомнят Богдана Ступку даже за границей

По случаю празднования годовщины актера Богдана Ступки будет создана парковая скульптура возле театра им. И. Франко и барельефа на доме по ул. Заньковецкой, а также пройдет концерт памяти выдающегося артиста 27 августа.

Сын Богдана Ступки Остап. Фото: president.gov.ua

Зеленский предложил 27 августа в украинских общинах за границей устроить ретроспективу фильмов с участием Богдана Ступки, даже, возможно, в рамках одного из кинофестивалей, например, в Торонто.

Как сообщали новости "Сегодня", в 2019 году Зеленский подписал закон о поддержке иностранного кино в Украине. Зарубежные кинокомпании будут получать субсидии за съемки в Украине.