"К утру будут сотни погибших": Аваков предрек Путину грандиозный провал

Экс-глава МВД Арсен Аваков / Фото: Коллаж: Сегодня

В случае вторжения в Украину российская сторона понесет огромные потери. Об этом в Telegram-канале написал экс-глава МВД Арсен Аваков.

Он отметил, что боеготовность украинской армии намного лучше, чем российской.

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России непоздоровится

"В первые же часы вторжения Россия понесет колоссальные потери. Я вижу все эти схемы и эти карты расположения БТГр. Я четко понимаю, что даже, если они будут действовать по самому худшему сценарию, – это одновременно пойдут со всех сторон, то к утру мы будем насчитывает сотни погибших российских солдат и десятки разбитых танков и бронетехники", – отметил он.

По словам Авакова, по сравнению с 2014 года Украина стала намного сильнее и боеспособнее, кроме того, иностранные партнеры передали Джавелины.

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Также он отметил, что самое главное, что Украина не идет в наступление, мы на своей земле и если вдруг кто-то думает, что это прогулка, геополитические шахматы – эти шахматы очень аукнутся.

"Российское общество не готово к таким потерям. Утверждаю, что Путин столкнётся с таким уровнем сложности, о котором он не думает. Российский народ не заслуживает такого диктата, как устроил Путин", – сказал Аваков.

Кто вооружает Украину

26 января в аэропорт "Борисполь" прибыла военная помощь из США. Штаты передали Украине 300 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

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Кроме того, в Украину отправят пять тысяч немецких касок. Пока неизвестно, это будут новые или старые каски немецкой армии. В Бундесвере от боевого шлема М92 годами постепенно отказывались и заменяли более новыми моделями.

Вскоре США хотят отправить в Европу тысячи военных.. Президент США может принять решение в ближайшее время. Часть военных в таком случае будут переброшены из США, а остальные — из других частей Европы. Пока ни один из рассмотренных вариантов не предусматривает отправку военных в Украину.

Отметим, что накануне в Украину прибыл британский спецназ с новой партией оружия.

В октябре 2021 года США передали Украине в рамках международной помощи военный груз для Вооруженных сил на сумму 60 миллионов долларов.

В ближайшее время Турция поставит в Украину 24 ударных беспилотника "Байрактар".

У Путина отрицают вторжение

27 января директор департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Россия не собирается нападать или вторгаться в Украину.

Ситуация на границе

Россия разместила около 112 тысяч военных, а вместе с морским и авиационным компонентом – около 130 тысяч, что на 20 тысяч больше, чем в декабре. По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, Россия наращивает военное присутствие у границ с Украиной, но к вторжению не готова.