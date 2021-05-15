Из сектора Газа хотят эвакуироваться 120 украинцев – МИД разрабатывает маршруты

Большинство документов у граждан – просроченные. Поэтому процедура выдачи новых займет время. Когда эвакуация начнется – пока неизвестно

Коллаж "Сегодня"

Из сектора Газа, где обострился военный конфликт с Израилем, хотят эвакуироваться 120 украинцев.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Министерство иностранных дел поддерживает связь с украинцами, которые изъявили желание покинуть сектор Газа. Сейчас их 120 человек. Посольства в Израиле и Египте, а также представительство при Палестинской национальной администрации сейчас отрабатывают возможные маршруты репатриации", ㅡ отметил он.

Как сообщили в посольстве Украины в Израиле, выехать из зоны конфликта хотят преимущественно женщины, которые вышли замуж за палестинцев. Сейчас списки желающих собирают, копии паспортов пока подали всего 30 человек.

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Отмечается, что большинство документов у граждан Украины – просроченные. Поэтому процедура выдачи новых займет время. Когда эвакуация начнется – пока неизвестно.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" пообщались с украинками, которые не по своей воле стали свидетельницами недавних обстрелов в Израиле.

Куда обращаться украинцам, которые находится в Израиле или Палестине, – читайте в нашем материале.