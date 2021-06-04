Исключительно референдум – "Слуга народа" о продаже земли иностранцам

Также нардеп объяснил, почему вопрос продажи земли не выносили на референдум раньше

Арахамия рассказал, будут ли продавать украинскую землю иностранцам / Фото: Facebook

Вопрос продажи земли иностранцам будет решаться исключительно на всеукраинском референдуме.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает пресс-служба партии.

"Рынок земли начинает работать, продажа ограничена 100 га на человека и осуществляется только между физическими лицами гражданами Украины. Касательно вопроса покупки земли иностранными структурами – это может быть решено исключительно на общенациональном референдуме", – отметил он.

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Также нардеп объяснил, почему вопрос продажи земли не выносили на референдум раньше.

"На момент, когда принимали решение о рынке земли, еще не было механизма референдума. Затем, как и обещали, мы приняли законопроект о всеукраинском референдуме. Наконец на нем украинцы выскажут свою позицию. Но пока рынок земли полноценно не заработает, мне кажется, слишком рано поднимать этот вопрос", – считает политик.

Напомним, вчера большая палата КСУ попыталась рассмотреть вопрос конституционности земельной реформы. Однако ничего не вышло – заседание пришлось перенести из-за большого количества ходатайств сторон. Все подробности – читайте в материале "Сегодня".