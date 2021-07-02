"Играть, болеть и побеждать будет вся Украина": Зеленский призвал записывать видео в поддержку сборной на Евро-2020

Зеленский призвал украинцев записать видео в поддержку сборной на Евро-2020. Коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский накануне четвертьфинала Евро-2020, в котором 3 июля сыграет сборная Украины, призвал украинцев записывать видео для футболистов, чтобы показать – завтра за них болеет вся Украина.

Об этом говорится в Telegram-канале президента.

"Завтра будет играть вся Украина. Завтра будет болеть вся Украина. И завтра, дай Бог, побеждать будет вся страна", – сказал президент.

Он отметил, что на поле будут не только футболисты со своими родными городами, но и вся страна.

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"Давайте устроим перекличку самого большого 40-миллионого фан-сектора в Европе. Я начну с себя, если вы не против. Я, Владимир Зеленский, город Кривой Рог, Днепропетровская область. Город со стальным характером. Я болею за свою сборную. Завтра на поле вся Украина. Завтра побеждает вся Украина", – сказал Зеленский.

Ранее мы писали, что Сборная Украины уже в Риме, где 3 июля проведет поединок четвертьфинала против Англии. На следующий день после исторической победы над Швецией в 1/8 Евро-2020 команда Шевченко провела восстановительную тренировку в Глазго и отправилась в столицу Италии. Ранее Моуринью заявил, что Англия готова к следующему сопернику и выйдет в финал.