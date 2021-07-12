Гройсман описал "план Б" для Украины по "Северному потоку – 2"

На случай запуска газопровода власти должны заключить соглашение в формате "Украина – ЕС – США", содержащее два компонента – экономический и по безопасности

Гройсман предлагает власти подстраховаться на случай запуска российского газопровода. Фото: коллаж "Сегодня"

Власти Украины восстановить и воплотить идею совместного управления украинской газотранспортной системой и предложить партнерам заключить долгосрочное соглашение с конкретными принципами и путями к экономической и безопасности поддержки страны.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил лидер партии "Украинский Стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман.

Комментируя недавнюю берлинскую встречу руководства Украины и Германии и перспективы достройки российского газопровода "Северный поток – 2", Гройсман призвал власти быть решительнее в заявлениях об истинных намерениях "Газпрома" и в предложениях по использованию украинской трубы.

"Советовал бы президенту предложить минимум 10-летний контракт, который состоял бы из двух частей. Первая – экономически более выгодные условия транспортировки газа по украинской территории. Тогда мы снимаем аргумент об экономической целесообразности транспортировки через "Северный поток-2". Вторая часть: Украина должна максимально быстро предложить европейским партнерам и США формулу совместного управления ГТС в виде консорциума. Два года власти ни шагу не сделала в этом направлении " , – сказал Владимир Гройсман.

И в случае, если "Северный поток – 2" все же введут в эксплуатацию, должно быть "План Б" – комплексная и долгосрочная политика безопасности соглашение между Украиной, ЕС и США. Документ должен содержать два компонента – по безопасности и экономический.

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Власть должна работать над энергетической интеграцией Украины в ЕС в контексте декарбонизации экономики и освоения новых видов топлива – например, водорода.

"Меня пугают высказывания чиновников, которые говорят, что водород – это долго и дорого. Они системно планировать будущее Украины. Если смотреть "сегодня на сьогоднішній день"- иметь лишь кризиса. Надо смотреть и на водород, и на декарбонизация экономики. Если этого не делать, мы за 10 лет перестанем быть конкурентными в мире. Даже учитывая сырьевой экспорт, не говоря уже о переработке " , – отметил бывший премьер & # 39; интерьер.

Ранее в этом году Украина и Германия договорились о совместные проекты в водородной энергетике .

Также мы писали о намерение США и Германии гарантировать Украине компенсации после запуска газопровода "Северный поток – 2".