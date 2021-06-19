"Господь Бог слишком много дал воды сразу": Аваков раскритиковал Данилова за слова о Крыме

Как заявил секретарь СНБО Данилов, сейчас в Крыму "не знают, что делать с водой"

Алексей Данилов и Арсен Аваков. Коллаж: "Сегодня"

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что оккупированный Крым длительное время просил воды, а сейчас там "даже не знают, что с ней делать"

На брифинге он заявил, что "Господь Бог слишком много им дал воды сразу".

"Вы знаете, что Крымский полуостров очень долгое время просил воды, и там столько сегодня воды, что они даже не знают что с ней там делать. И вчера в украинской Керчи, и сегодня в украинской Ялте, к большому сожалению, там случилась такая… Господь Бог слишком много им дал воды сразу", – сказал Данилов.

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На что министр внутренних дел Арсен Аваков отреагировал: "Крымская природная катастрофа – для меня не повод для шуток и злорадства".

Как мы писали ранее, оккупированный Крым продолжает терзать циклон – вслед за затопленной Керчью "под воду ушла" Ялта. Потоки на улицах настолько сильные, что смывает даже автомобили. В городе уже ввели режим чрезвычайной ситуации, закрыли въезд в Ялту и начали эвакуацию жителей из затопленных зон.