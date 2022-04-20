Глава Европейского совета Шарль Мишель приехал в Киев

Шарль Мишель прибыл в Киев с официальным визитом. Фото: коллаж "Сегодня"

Председатель Европейского совета Шарль Мишель приехал в Киев. Об этом политик сообщил на своей странице в Twitter в среду, 20 апреля.

"Сегодня в Киеве. В сердце свободной и демократической Европы", – написал Шарль Мишель.

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Глава Европейского совета также опубликовал фото, на котором видно, что он прибыл в столицу Украины поездом. Среди встречающих Мишеля была вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально передала президенту Украины Владимиру Зеленскому специальный опросник, необходимый для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

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18 апреля стало известно, что первая часть опросника для оценки способности Украины получить статус кандидата в члены ЕС уже заполнена и отправлена Еврокомиссии.