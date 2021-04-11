Германия потребовала от России объяснить переброску войск на границу с Украиной

Глава оборонного ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр сожалеет, что в Кремле до сих пор не объяснили причину и цель усиления активности ВС РФ на границе с Украиной.

Об этом министр обороны написала на своей странице в Twitter.

"Если России нечего скрывать, она легко могла бы объяснить, какие войска куда и с какой целью перемещаются", – написала политик.

Реклама

Так она прокомментировала отказ России принять участие в заседании ОБСЕ в субботу, 10 апреля, посвященном нагнетанию обстановки на украинской границе.

Напомним, агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю и пророссийским сепаратистам, сообщал, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, чтобы намеренно показать силу. При этом собеседник Reuters не считает увеличение числа войск РФ признаком серьезной эскалации конфликта.

Однако представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова пригрозила, что вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации войны на Донбассе.

Видео: Сегодня