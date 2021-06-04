Германия и Франция – Данилов назвал ответственных за оккупацию Крыма

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Германия и Франция должны нести ответственность за оккупацию Крыма.

Соответствующее заявление он сделал во время брифинга.

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"Потому что именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ Украине и Грузии. И в 2008 году на Грузию напали. После того есть ситуация с оккупированным Крымом. Должны ли за это нести ответственность Германия и Франция. Я считаю, что должны", – заявил Данилов.

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