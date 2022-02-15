Геращенко эпично оговорилась о решении Госдумы РФ по "Л/ДНР" (видео)

Нардеп от Евросолидарности Ирина Геращенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, комментируя принятие Госдумой РФ решения по "ЛДНР", сделала оговорку по Фрейду.

"Что мы требуем? Безотлагательно санкционные списки против каждого подонка из Госдумы, который нажал на кнопку против расчленения Украины. И это наше обращение ко всему миру",- сказала она.

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На самом деле она имела ввиду, что Украина должна немедленно ввести санкции против депутатов Государственной думы России, проголосовавших за "признание" так называемых "Л/ДНР".

Перепутала президентов

Нардеп, выступая с трибуны парламента, оговорилась и назвала пятого президента Петра Порошенко Владимиром Зеленским.

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"В 2019 году Верховная Рада благодаря инициативе и лидерству президента Зеленского… президента Порошенко закрепила в парламенте…" – сказала она, не успев договорить, как весь зал начал смеяться.

Что решили в Госдуме