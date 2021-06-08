Фото дня. Зеленскому подарили "шокирующую" форму сборной по футболу

Владимир Зеленский с формой украинской сборной по футболу. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский похвастался именной футболкой от новой формы сборной Украины по футболу, которая ранее вызвала настоящую истерику в России.

Соответствующее фото глава государства опубликовал на официальной странице в Instagram.

На футболке, помимо фамилии президента, стоит номер – "95". Видимо, как намек на допрезидентскую деятельность Зеленского в "Квартале 95".

Владимир Зеленский с именной футболкой украинской сборной по футболу / instagram.com/zelenskiy_official

"Новая форма национальной сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней несколько важных символов, объединяющих украинцев – от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя", - подписал фото Зеленский.

Реклама

Владимир Зеленский с формой украинской сборной по футболу / instagram.com/zelenskiy_official

Он также подчеркнул, что Украина – единая и неделимая, а Крым – это Украина.

Форму изготовил партнер сборной – компания Joma. Спереди на футболке, по центру, размещена эмблема сборной и контуры Украины, а на горловине – надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Напомним, новый дизайн формы украинской сборной вызвал истерику в России и непосредственно в Кремле – все из-за надписи "Слава Украине!" и карты страны вместе с временно оккупированными территориями. Подробности читайте в материале "Сегодня".

8 мая Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА с просьбой запретить Украине использовать новую форму. Мало того, россиянам даже грозят тюрьмой за ношение этой формы.