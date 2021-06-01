Фильмы на украинском языке: Рада со скандалом отказалась рассмотреть закон

Документом предлагается, чтобы обязательный украинский дубляж вступил в силу через два месяца после отмены карантина

На фото Стефанчук в синем костюме / Фото: Getty Images

Верховная Рада отказалась включить в повестку дня законопроект №5554, которым предусматривается отсрочка нормы о поддержке украинского языка в кинопроизводстве до конца карантина. Об этом пишет PavlovskyNEWS.

Во время голосования за включение документа в повестку дня нардеп Владимир Вятрович кричал на весь зал: "Ганьба".

Видео: Telegram\PavlovskyNEWS

Перед этим нардепы от "Европейской солидарности" и "Голоса" блокировали трибуну парламента, указывая на нарушение регламента, мол, профильный комитет еще не рассмотрел документ. Заседание комитета должна состояться завтра.

Реклама

Законопроект №5554 предусматривает отсрочку на время карантина требования о распространении и демонстрации фильмов на государственном языке. Перевод на украинский язык будет касаться не только фильмов в кинотеатрах и на телевидении, но и на интернет-сайтах, где крутят фильмы.

Документом предлагается, что обязательный украинский дубляж должен вступить в силу через два месяца после отмены карантинных мероприятий, а не с июля этого года.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях президент Владимир Зеленский встретился с кинематографистами. Глава государства выступил с идеей объединить государственные киностудии в единый комплекс.