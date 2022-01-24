Фильм Netflix поможет остановить Путина – депутатам Рады дали подсказку

В Верховной Раде призвали депутатов перейти к действиям. / Фото: Коллаж: Сегодня

На фоне угрозы Российской Федерации вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк предложила депутатам посмотреть фильм от Netflix "Мюнхен: на пороге войны" в качестве примера, что нужно объединиться вокруг общего врага. В 1939 году пытались противостоять Гитлеру, а сейчас украинское общество должно сплотиться против российского агрессора.

Об этом он заявила сегодня на Согласительном совете депутатских фракций, отмечается в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24".

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"Впереди нас ждут две напряженные сессионные недели. Мы обязаны использовать это время с максимальной пользой для страны и граждан, учитывая угрозы, которые сейчас стоят перед Украиной", – сказала вице-спикер.

Переход к действиям

"От хороших патриотических призывов и слов мы должны наконец-то перейти к действиям. Как сказано в современном фильме, который сейчас только что вышел на Netflix – я советую его посмотреть – это "Мюнхен: на пороге войны", – "Мы не выбираем времена, в которые живем. Единственный выбор, который мы имеем, – какими действиями отвечаем на вызовы", – рассказала Елена Кондратюк.

Вице-спикер ВРУ Елена Кондратюк, фото – сайт Верховной Рады

По ее словам, в Украине необходимо внутриполитические раздоры и сведение счетов в борьбе за рейтинги и власть отбросить далеко назад.

Что это за фильм?

Фильм "Мюнхен: на пороге войны" вышел на Netflix 13 октября 2021 года.

В описании к фильму упоминается, что в 1938 году Европа оказалась на пороге масштабных боевых действий, поскольку Германия планирует нападение на Чехословакию.

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Фильм "Мюнхен: на пороге войны"

Бывшие университетские друзья Хью Легат и Пауль фон Хартманн – сотрудники правительств Великобритании и Германии – отчаянно пытаются предотвратить начало Второй мировой войны. Для этого они отправляются в Мюнхен на совещание, где вынуждены убедить британского премьер-министра Невилла Чемберлена в необходимости ответа на действия Гитлера.

В Украине призывают к объединению против Путина

При этом 22 января на Киевском форуме по безопасности прошел круглый стол "Единство народа. Защита демократии. Оборона государства".

Киевский форум по безопасности, фото – facebook.com/ksfopenukraine/photos

Форум – это ежегодное мероприятие, где проводятся дискуссии по актуальным вопросам национальной безопасности Украины, безопасности в Европе, мире и т.д. Сам президент и его команда на мероприятии не присутствовали.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна переходить к наступательным действиям для отстаивания своих национальных интересов.

Президент считает, что Украина должна активнее действовать в противостоянии российской агрессии.

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