Фантазеры похлеще Толкиена: на военных учениях Беларуси придумали параллельную Вселенную

В Генштабе Беларуси рассказали подробности военных учений. Фото sputnik.by

В министерстве обороны Беларуси раскрыли план военных учений совместно с российскими войсками. На учениях "Северная Федерация" и "Республика Полесье" будут противостоять агрессивным западным странам. Подробности сообщает издание Sputnik.

Как рассказал глава генерального штаба Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич, учения "Союзная решимость – 2022" проводятся в плановом режиме, а их замысел утвержден главой государства. Сами маневры пройдут в два этапа. В том числе, будет отыгран сценарий возможной агрессии против Союзного государства.

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В Беларуси раскрыли план совместных с Россией учений. Фото sputnik.by

На первом этапе до 10 февраля военные подразделения перегруппируются и прибудут к местам проведения учений. Главная задача – в короткие сроки создать группировку войск.

Активная фаза учений начнется 10 февраля. В основу сценария положена "активность террористических формирований и сепаратистов, желание отдельных государств доминировать в регионе", — рассказал Гулевич.

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Границы государств будут определены условно. На маневрах западной коалиции, в которую вошли условные государства Нярис, Помория, Клопия и подконтрольные им террористические организации, будут противостоять "Республика Полесье" и "Северная Федерация".

Фото sputnik.by

По легенде, причиной обострения обстановки является стремление "Западных" дестабилизировать ситуацию на территории Республики Полесье, сменить ее политическое руководство и добиться ликвидации Союзного государства в интересах дальнейшего ослабления Северной Федерации.

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После того как "Западным" не удалось инициировать внутренний конфликт, они спровоцировали вооруженных конфликт с соседней Республикой Днепровия, "используя подконтрольные террористические организации и оппозицию".

В генштабе ВС Беларуси заверили, что после завершения учений воинские части и подразделения Вооруженных сил Российской Федерации покинут территорию Республики Беларусь.

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