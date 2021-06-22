Европа поддержала Майдан – с этого все началось: главные тезисы новой статьи Путина

Владимир Путин / Фото: REUTERS
Президент России Владимир Путин в статье немецкому изданию Die Zeit намекнул, что у Советского Союза пытаются отобрать статус освободителей Европы от нацистов, а также пожаловался на расширение НАТО вплоть до границ современной РФ. Припомнил и Украину с Януковичем.
Текст статьи опубликовал на сайте Кремля.
Путин-оккупант о советских солдатах-освободителях
Красная армия спасла от порабощения Европу и мир: "И кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого – правда в том, что советский солдат пришел на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя".
После ужасов войны народы Европы все же смогли восстановить взаимное доверие и уважение, взяли курс на интеграцию: "И хочу особо подчеркнуть, что для становления такой Европы колоссальную роль сыграло историческое примирение нашего народа и немцев, живших как на востоке, так и на западе современной объединенной Германии".
Газовая "сделка века" Москвы и Берлина
"В 1970 году между СССР и ФРГ была заключена "сделка века" – о долгосрочных поставках природного газа в Европу, заложившая фундамент конструктивной взаимозависимости, ставшая началом многих последующих грандиозных проектов, в том числе строительства газопровода "Северный поток".
Путин пожаловался на НАТО
- Движение блока на восток стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе.
- С 1999 года последовало еще пять волн расширения НАТО. В организацию вошло 14 новых стран, включая республики бывшего Советского Союза, что фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий.
- Сейчас вся система европейской безопасности сильно деградировала. Нарастает напряжённость, реальными становятся риски новой гонки вооружений.
- Мы открыты к честному созидательному взаимодействию. Это подтверждает наша идея создания единого пространства сотрудничества и безопасности от Атлантики до Тихого океана.
- Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой.
- Мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами. И мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок.
Путин недоволен, что Европа поддержала Украину
"Европа активно поддержала "антиконституционный вооруженный переворот" в Украине. С этого все и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали "переворот", а страны Европы – безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и "выход" Крыма из ее состава?".
Напомним, недавно Путин говорил, почему боится вступления Украины в НАТО. Президент России допускает, что Украина действительно может вступить в Альянс, и в этом ничего смешного нет.
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