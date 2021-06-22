Европа поддержала Майдан – с этого все началось: главные тезисы новой статьи Путина

Хозяин Кремля рассказал о начале Второй мировой войны для Советского Союза, сделке века с Германией и пожаловался на НАТО

Владимир Путин / Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в статье немецкому изданию Die Zeit намекнул, что у Советского Союза пытаются отобрать статус освободителей Европы от нацистов, а также пожаловался на расширение НАТО вплоть до границ современной РФ. Припомнил и Украину с Януковичем.

Текст статьи опубликовал на сайте Кремля.

Путин-оккупант о советских солдатах-освободителях

Красная армия спасла от порабощения Европу и мир: "И кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого – правда в том, что советский солдат пришел на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя".

После ужасов войны народы Европы все же смогли восстановить взаимное доверие и уважение, взяли курс на интеграцию: "И хочу особо подчеркнуть, что для становления такой Европы колоссальную роль сыграло историческое примирение нашего народа и немцев, живших как на востоке, так и на западе современной объединенной Германии".

Газовая "сделка века" Москвы и Берлина

"В 1970 году между СССР и ФРГ была заключена "сделка века" – о долгосрочных поставках природного газа в Европу, заложившая фундамент конструктивной взаимозависимости, ставшая началом многих последующих грандиозных проектов, в том числе строительства газопровода "Северный поток".

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Путин пожаловался на НАТО

Движение блока на восток стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе.

С 1999 года последовало еще пять волн расширения НАТО. В организацию вошло 14 новых стран, включая республики бывшего Советского Союза, что фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий.

Сейчас вся система европейской безопасности сильно деградировала. Нарастает напряжённость, реальными становятся риски новой гонки вооружений.

Мы открыты к честному созидательному взаимодействию. Это подтверждает наша идея создания единого пространства сотрудничества и безопасности от Атлантики до Тихого океана.

Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой.

Мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами. И мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок.

Путин недоволен, что Европа поддержала Украину

"Европа активно поддержала "антиконституционный вооруженный переворот" в Украине. С этого все и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали "переворот", а страны Европы – безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и "выход" Крыма из ее состава?".

Напомним, недавно Путин говорил, почему боится вступления Украины в НАТО. Президент России допускает, что Украина действительно может вступить в Альянс, и в этом ничего смешного нет.

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