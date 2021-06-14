"Эту отставку обсуждают всю жизнь": Корниенко об "увольнении" Авакова

В Слуге народа оценили работу правительства Шмыгаля и рассказали, будут ли новые отставки в Кабмине

Арсен Аваков. Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

В Кабинете министров до осени точно не планируется никаких перестановок, в том числе и отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, новые министры инфраструктуры и энергетики сразу активно включились в работу. Он рассказал, доволен ли работой в целом правительства Шмыгаля.

"К Кабмину всегда есть вопросы, потому что это орган, который работает 24/7. Что-то успевают, что-то – нет. Удалось стабилизировать экономическую и эпидемическую ситуацию. Мы усилили Кабмин последними назначениями, люди могут увидеть, как работает новый министр (здравоохранения) Ляшко, что происходит вакцинация", – сказал Корниенко.

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Также главный "слуга народа" прокомментировал слухи возможной отставки Авакова

"Мне кажется, что эту отставку обсуждают всю жизнь. Я пока не вижу конкретных инициатив, зарегистрированных в парламенте. Разве что постановление "Голоса", но оно уже есть давно", – сказал политик.

На вопрос, "светит" ли кому-то из нынешних министров отставка, Корниенко ответил: "Давайте до осени уже без передряг. Мы с Арахамией пообещали, что ок осени будет все спокойно".

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине давно многие задаются вопросом – когда уволят главу МВД. Однако пока с этим никто не спешит. Так, например, президент Владимир Зеленский назвал главную задачу Авакова на посту главы ведомства.

В свою очередь сам Аваков назвал условие своей отставки.