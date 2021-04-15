"Это я знаю, у кого ты отс**ывал": Кива в Раде устроил перепалку с журналистом (видео)

Сначала нардеп и журналист обсудили сексуальные контакты с мужчинами, а затем переключились на российскую вакцину

Народный депутат Илья Кива прямо в Верховной Раде поскандалил с журналистом Андреем Дзиндзей, причем не стесняясь нецензурной лексики и оскорблений. Соответствующее видео опубликовал PavlovskyNews.

Начался конфликт со встречных вопросов о сексуальных контактах с мужчинами. Журналист утверждал, что он "знает все". На что нардеп тоже ответил, что "все знает" о Дзиндзе.

"Дзиндзя, я тебя прошу. Это я знаю, где ты жил, у кого ты отс**ывал и за чей счет это все происходило", – сказал Кива.

На это журналист вдогонку ответил: "А ты сейчас у кого отс**ываешь? У Медведчука?".

Видео: PavlovskyNews

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Дальше собеседники перешли к вакцинам. Кива возмутился, что Украина не покупает российский "Спутник V".

"Весь мир покупает вакцину, весь мир спасает жизни, а мы по-патриотически каждый день закапываем по 500 человек. Это бл**ство и за это будут судить", – сказал нардеп.

На вопросы журналистов, почему Кива себе позволяет так выражаться, он ответил: "Это моя форма общения. Это мое право высказывать те мысли и ту эмоцию, которые сегодня находятся в моей душе. Когда мы говорим о стране, о боли, о народе, о войне".

Отметим, ранее нардеп уже неоднократно "отмечался" скандалами. Например, в прошлом году Кива с матами поздравил мужчин с 23 февраля.

Также в прошлом году Кива устроил драку в ресторане.