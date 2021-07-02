"Это лютый треш": в Раде министру обороны принесли женские туфли (фото)

Депутаты в шоке от решения Министерства обороны выгнать на парад девушек в каблуках – Рада призвала срочно провести служебное расследование

Тарану отомстили за девушек-военнослужащих. Коллаж "Сегодня"

В Верховный Раде возмутились, что девушек-военнослужащих хотят отправить на военный парад в День Независимости маршировать на каблуках. Депутаты призывают провести служебное расследование, а министру обороны Андрею Тарану принесли женские туфли на каблуках.

На сегодняшнем пленарном заседании вице-спикер Елена Кондратюк и еще ряд депутатов выступили против такого издевательства над военнослужащими. Она напомнила, что на сегодняшний день в ВСУ служат более 31 тыс. женщин, из них более 4,1 тыс. являются офицерами. Статус участника боевых действий получили более 13,5 тыс. женщин.

"Вы знаете, как много женщин вдохновились после этих изменений идти и служить в войсках. И как можно опорочить эту простую идею вдохновения? Это провести военный парад к 30-летию нашей независимости, где военные женщины должны шагать на каблуках. Этот лютый треш, простите, мы увидели на сайте Министерства обороны. Господин министр обороны, вы так приближаете нашу армию к стандартам НАТО?" – сказала Кондратюк.

Девушки маршируют на каблуках. Фото: Минобороны

Депутаты потребовали от руководства Министерства обороны провести служебное расследование и доложить обществу, кто принял такое решение, сколько средств потрачено на закупку этой обуви на каблуках и кто понесет материальную ответственность за это.

Но на этом не закончилось – женщины-депутаты принесли Тарану женские туфли на каблуках.

Каблуки для Тарана. Фото: "Европейская солидарность"

Тарану явно не подходят. Фото: "Европейская солидарность"

Напомним, Кабинет министров утвердил программу празднования Дня Независимости Украины. Основным мероприятием станет военный парад в Киеве с участием иностранных самолетов. Также технику покажут и в Одессе. Интересно, что только в столице военные мероприятия планируются на Крещатике, Михайловской площади и на Днепре.

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