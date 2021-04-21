Если Путин захочет встретиться в "ДНР": эксперт объяснил, что там ждет Зеленского

На предложение президента Владимира Зеленского встретиться на Донбассе российский лидер Владимир Путин может ответить контрпредложением – провести переговоры на оккупированной территории, что ему более выгодно. Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.
Вероятнее всего, Путин откажется приезжать на подконтрольную Украине территорию Донбасса, считает эксперт.
"Но российская дипломатия может предложить Владимиру Зеленскому приехать в Луганск или Донецк. Для на нас это опасный вариант. Потому что Путина будут там встречать с хлебом и солью, а нашего президента – хорошо срежиссированным митингом протеста", – сказал Гарань.
Он отметил, что в двусторонних переговорах Украины и России (особенно без присутствия международных партнеров) всегда есть риск для Украины.
"Ведь садиться за стол переговоров с государством, которое не придерживается правил, равносильно выходу на ринг, где идут бои без правил", – добавил эксперт.
Читайте подробнее в нашем материале о возможных переговорах президентов, зачем Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе.
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