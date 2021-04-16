Эскалацию на границе с Украиной обсуждают на Киевском форуме по безопасности: онлайн-трансляция

На Киевском форуме по безопасности говорят о действиях России и поддержке Украины Западом

В пятницу, 16 апреля, Киевский форум по безопасности проводит онлайн-дискуссию "Эскалация действий России и поддержка Украины со стороны Запада".

Эксперты обсуждают такие темы:

Какие сценарии развития событий следует ожидать?

Какую конкретную цену заплатит Кремль, если атакует Украину?

Как оценить реакцию Соединенных Штатов и коллективного Запада на провокации Путина?

Нет ли угрозы навязывания Украине враждебных намерений Кремля?

Каким должно быть стратегическое решение для защиты безопасности Украины, восстановления нашей территориальной целостности и установления долгосрочного мира в нашей части Европы?

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В дискуссии принимают участие следующие эксперты:

Сандра Калниете – европейский и латвийский политик, член Европейского парламента, вице-председатель фракции Европейской народной партии;

– европейский и латвийский политик, член Европейского парламента, вице-председатель фракции Европейской народной партии; Даян Фрэнсис – канадская журналистка, старшая сотрудница Атлантического Совета;

– канадская журналистка, старшая сотрудница Атлантического Совета; Дэвид Крамер – американский дипломат и международный эксперт;

– американский дипломат и международный эксперт; Джеймс Шерр – британский и международный эксперт по вопросам безопасности и внешней политики;

– британский и международный эксперт по вопросам безопасности и внешней политики; Арсений Яценюк – премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума по безопасности;

– премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума по безопасности; Даниил Лубкивский – директор Киевского форума по безопасности, модератор дискуссии.

Напомним, ранее Яценюк назвал главную проблему нынешнего госуправления.

Видео: Сегодня