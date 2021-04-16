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Эскалацию на границе с Украиной обсуждают на Киевском форуме по безопасности: онлайн-трансляция

16 апреля, 15:42

Денис Беспалов

На Киевском форуме по безопасности говорят о действиях России и поддержке Украины Западом

В пятницу, 16 апреля, Киевский форум по безопасности проводит онлайн-дискуссию "Эскалация действий России и поддержка Украины со стороны Запада".

Эксперты обсуждают такие темы:

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В дискуссии принимают участие следующие эксперты:

Напомним, ранее Яценюк назвал главную проблему нынешнего госуправления.

Видео: Сегодня

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