Протасевича взяли как в кино – Лукашенко вдохновился сценариями израильского сериала и фильма Netflix

В воскресенье, 23 мая, белорусские спецслужбы вынудили приземлиться в Минске самолет компании Ryanair, который выполнял рейс Афины – Вильнюс. Они передали сообщение о том, что на борту самолета якобы находится бомба, предложив приземлиться в ближайшем аэропорту. Ближайшим оказался аэропорт Минска. После проверки документов пассажиров, правоохранители задержали бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Происшествие вызвало резонанс. Самолет, выполнявший рейс внутри Евросоюза, по сути был захвачен соседним государством. Активисты, политики и дипломаты высказали свое возмущение, заявив о беспрецедентности такого захвата авиасудна и даже назвали случившиеся "государственным терроризмом".

"Это уникальная ситуация. "Такого еще не было, чтобы остановили самолет, пролетавший над страной транзитом. Протасевич – как бельмо на глазу у Лукашенко. У президента личная обида", – рассказал "Сегодня" правозащитник белорусского правозащитного центра "Вясна" Сергей Сыс.

Также в комментариях отмечалось, что посадка самолета в Минске была результатом операции, план которой спецслужбы Лукашенко разрабатывали продолжительное время. Мы допускаем, что возможно и не такое уж продолжительное. Потому что в кино история с перехватом самолета уже неоднократно обыгрывалась. Да и не только в кино.

При Порошенко в "Жуляны" вернули рейс Белавиа

Все уже вспомнили реальную историю пятилетней давности. В октябре 2016 года Служба безопасности Украины под угрозой поднять в воздух боевые истребители принудительно посадила в аэропорту "Жуляны" самолет белорусской авиакомпании "Белавиа" за 5 минут до вхождения судна в воздушное пространство Беларуси.

После посадки самолета силовики сняли с борта политтехнолога Армена Мартиросяна, которого подозревали в хранении флэшки с аудиозаписью разговоров, сделанных народным депутатом Украины VIII созыва Александром Онищенко в кабинете президента Порошенко с помощью микрофона, встроенного в часы. СБУшники обыскали задержанного, ничего у него не нашли и отправили пассажира в Минск следующим рейсом.

Все похоже, но не совсем. Все-таки тот рейс "Белавиа" направлялся в Минск из Киева. Его и вернули в Киев. И по всей видимости сделали это без особой подготовки. Когда самолет вылетел, поступила оперативная информация. Надо было как-то на нее реагировать.

Мартиросян после этого грозился подать иск в суд на Украину, но так этого и не сделал. В январе 2020 Мартиросян умер в московской больнице. Хотя с тех пор прошло больше года, в официальных источниках так и не были названы причины его смерти.

Армен Мартиросян

Операция по задержанию "вагнеровцев"

Другое дело – киносценарии. Тут уже теплее. В 2020 году Главное управление разведки Минобороны Украины ГУР МО и спецслужбы США собирались задержать 28 боевиков ЧВК "Вагенра". Планировалось, что вагнеровцы полетят в Стамбул из Минска. Их самолет зайдет на аварийную посадку в Киеве, и там боевиков задержат. Примечательно, что вагнеровцев действительно задержали – но в Минске, еще до их вылета в Стамбул. Самая распространенная версия причины – утечка информации об операции из Киева.

На данный момент достоверно неизвестно, планировалась ли такая операция на самом деле. Но этой операции посвящено расследование журналистов Bellngcat, которое пока не обнародовано. Также по словам Петра Порошенко, стриминговая компания Netflix снимет фильм по описанному выше сюжету. И фабула хорошо известна.

Задержание "вагнеровцев" под Минском

Задержание по сюжету шпионского сериала

К слову, похожая на задержание Протасевича ситуация была показана в сюжете израильского шпионского сериала "Тегеран" про агента "Моссада" Тамар Рабинян (Нив Султан), заброшенную в Иран для диверсии на электростанции. Фильм начинается со сцены, в которой летящий на Гоа самолет иорданской авиакомпании вынужден совершить аварийную посадку в Тегеране, после чего молодую израильскую пару снимают с рейса, намереваются задержать и сильно прессуют.

Кадр из сериала "Тегеран"

Вывод, который напрашивается: руководители белорусских спецслужб любят смотреть кино. И действовать стараются так же кинематографично. Хотя международная реакция на их действия может закончиться вовсе не хэппи-эндом.

Напомним, 23 мая в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка.

По данным белорусской оппозиции, власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, в котором летел Роман Протасевич, если он не выполнит экстренную посадку в Минске.

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске