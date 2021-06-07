Экс-чиновника Администрации президента арестовали по подозрению в госизмене

Мужчина сейчас под домашним арестом, а дело уже передано в суд – подозреваемому светит 15 лет тюрьмы

/ Фото: СБУ

Бывшему чиновнику Администрации президента Украины и Совета национальной безопасности и обороны сообщили о подозрении в государственной измене за "слив" секретной информации иностранной спецслужбе. Его уже отправили под домашний арест. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Следствие установило, что в 2014 году подозреваемый, который в момент совершения инкриминируемого преступления работал в Администрации президента Украины, а в дальнейшем – в СНБО, имея доступ к государственной тайне, был завербован иностранной спецслужбой и передал агенту тайные сведения.

"Незаконные действия подозреваемого заключались в сборе, систематизации и проведении аналитики сведений, касающихся сферы экономики, внутриполитической обстановки, международных отношений, а также стратегического сотрудничества Украины с ЕС, РФ и Китаем вне зависимости от секретности информации", – заявили в ОГП.

В СБУ подтвердили, что подозрение было предъявлено по материалам контрразведки. По их данным, заказчиков, в частности, интересовала информация о деталях функционирования органов государственной власти Украины.

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Следствие подтвердило факты осуществления экс-чиновником разведывательно-подрывной работы против нашего государства, и 1 июня суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Обвинительные материалы направлены в суд. В то же время силовики не называют имени подозреваемого.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что сам инициировал допрос в СБУ по делу о госизмене Медведчука.