Дороги защитят от фур: Зеленский ввел автофиксацию нарушений габаритно-весовых норм

Президент рассчитывает, что новый закон защитит дороги от разрушения излишне нагруженными автомобилями и повысит уровень безопасности дорожного движения

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля" № 1534-IX, который Верховная Рада приняла 3 июня 2021 года. Документ закрепляет возможность автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых параметров.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Также закон расширяет полномочия "Укртрансбезопасности" по габаритно-весовому контролю, в частности дает право взыскивать в судебном порядке плату за проезд грузовиков, нарушающих габаритно-весовые нормы.

Кроме того, документ устанавливает ответственность грузоотправителя как первого звена в грузовых перевозках и значительно усиливает ответственность автоперевозчиков за несоблюдение габаритно-весовых норм.

Президент рассчитывает, что новый закон защитит дороги от разрушения излишне нагруженных автомобилей и повысит уровень безопасности дорожного движения.

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Напомним, в ходе реализации программы "Большая стройка" в 2020 году было установлено 39 комплексов "Взвешивание в движении", а в 2021 году планируется построить еще 66 пунктов автоматического контроля веса транспортных средств.

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