Дмитрий Белянский: "Юлия Мендель для украинской политики сегодня – это как Грета Тунберг"

С приглашением работать в Медиа Группе "Украина" в программе "Большая деолигархизация" бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель получила поддержку, после волны ненависти, которая обрушилась на нее в последнее время.

Об этом рассказал автор и ведущий телевизионного проекта "Большая деолигархизация", член Наблюдательного совета "Медиа Группы Украина" Дмитрий БЕЛЯНСКИЙ в интервью "Апострофу".

- Как удалось привлечь бывшего пресс-секретаря президента Украины в программу о деолигархизации?

- Я работаю в активах, объединенных в Медиа Группу "Украина", уже десять лет и, честно говоря, за это время у нас ни разу не возникали сложности с тем, чтобы кого угодно привлечь в свою команду. Собственно, это ж ни для кого не секрет, что и МГУ, и другие активы СКМ приведены в соответствие философии бизнеса Акционера, Рината Ахметова, подразумевающей создание на предприятии лучших условий труда на рынке.

Речь не о каких-либо избыточных зарплатах, зарплаты как раз строго рыночные, речь о целом комплексе того, что принято называть "условиями труда". Поскольку мы всегда предлагаем лучшие условия, у нас нет проблем с привлечением лучших людей. Бывает только наоборот.

Поэтому наше партнерство с Юлией Мендель основано не на каких-либо невероятных финансовых условиях, оно основано именно что на творческом партнерстве – оно выгодно и ей, и нам. Я считаю, что Юлия Мендель для украинской политики сегодня – это как Грета Тунберг. Ее много критикуют, но ее слова заслуживают внимания. И она сама заслуживает поддержки, слишком много управляемой и неуправляемой ненависти обрушилось за последнее время на нашу коллегу.

Поэтому мы не могли не предложить ей работу. Тем более, что протянуть руку слабому – это еще один философский принцип Акционера МГУ. Так что это сотрудничество полностью отвечает нашей политике.

- Планируете ли приглашать звездных гостей украинской политики?

- Я бы хотел пригласить Янину Соколову стать колумнистом "Большой деолигархизации", но не решаюсь, ввиду драматических обстоятельств нашего с ней расставания в апреле 2020 года по моему решению.

Не так давно в интервью сайту "Сегодня" экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского рассказала о своей книге, о двух главных проблемах Украины – фейках и бедности, и о том, как они связаны с президентом.

В начале августа Мендель похвалилась новой раскрепощенной фотосессией и заявила, что в течение двух лет подвергалась дискредитации и ненависти.