"Для меня это праздник". Разумков рассказал, как относится к 9 мая

Спикер ВР рассказал, как его семья собиралась вместе 9 мая, ведь его дедушка и бабушка прошли Вторую мировую войну

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что для него 9 мая – это праздник. В этот день семья политика собиралась вместе.

Об этом Дмитрий Разумков рассказал в эфире телеканала "Украина".

Разумков отметил, что его дедушка и бабушка прошли войну, поэтому в этот день все родственники съезжались домой.

Бабушка и дедушка Разумкова

"К сожалению, сегодня уже нет ни бабушки, ни дедушки, но память о них продолжает жить. Как и обо всех тех, кто отдал жизнь за то, чтобы мы сегодня могли говорить то, что думаем, чувствуем, а не то, что нам навязывают", – добавил спикер ВР.

Напомним, 9 мая в Украине проходит ряд мероприятий, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Сайт "Сегодня" следил за происходящим в парке Вечной Славы, где проходила панихида по погибшим, и в других городах Украины.