Дистанция огромная, но общались на "ты": что не так со встречей Макрона и Путина

Путин и Макрон обсудили проблемы безопасности в Европе / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон 7 февраля провели переговоры в Москве, на которых обсудили ситуацию в Украине и европейскую безопасность.

СМИ обратили внимание, что на переговорах лидеры двух стран держались друг от друга на максимальном расстоянии – сидели на разных концах очень длинного стола.

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/ Фото: сайт Кремля

При этом Макрон и Путин общались друг с другом на ты.

Пресс-служба Кремля цитирует слова, которыми Путин встретил Макрона:

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"Уважаемый господин президент, дорогой Эммануэль! Я очень рад тебя видеть. Мы не встречались уже два года, и, конечно, накопилось очень много вопросов, которые можно и нужно обсуждать в таком прямом формате. Но все-таки за эти годы наши контакты никогда не прерывались, мы в постоянном контакте".

Макрон добивается деэскалации на границе РФ и Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон приехал в Москву из-за наращивания военной группировки РФ у границ Украины.

"Мы обсудим условия деэскалации. Вы должны быть очень реалистичны. Мы не добьемся односторонних жестов, но важно не допустить ухудшения ситуации, прежде чем выстраивать механизмы и жесты взаимного доверия", – сказал Макрон.

По его мнению, европейским странам необходимо найти "новый баланс", уважая при этом интересы России в области безопасности. Однако страны НАТО уверены, что Путин отступит только перед лицом демонстрации силы и увеличения поставок оружия на украинскую территорию.

8 февраля Макрон встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.