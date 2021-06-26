Депутаты прыгали как дети – Кучма вспомнил, как принимали Конституцию 25 лет назад

Леонид Кучма подписал Основной закон. Фото Александра Клименко

Суверенитет украинского государства не может быть подвергнут пересмотру – это сегодня неотъемлемая часть Конституции.

Об этом пишет президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма в статье к 25-летию принятия Конституции Украины для "Голоса Украины".

Политик отмечает, что права и свободы граждан, разделение ветвей власти и территориальная целостность – это вещи, которые мы уже воспринимаем как данность, но так было не всегда.

"Так не было еще в первой половине 90-х. По крайней мере, во время своего премьерства в 1992-1993 годах я имел множество возможностей убедиться в несбалансированности отношений исполнительной и законодательной ветвей власти, которая была реально способна тормозить ход реформ. А без быстрого и кардинального реформирования – в первую очередь экономики – надежд на украинский успех не было ", – отмечает Кучма.

Конституция Украины была окончательно принята 28 июня 1996 года в 9 часов 18 минут.

"Я никогда не забуду яркие моменты в то утро. Депутаты, которые прыгают в проходах, как дети, когда на табло появляются цифры решающего голосования. Бутылка шампанского, из которой разливают и" своим ", и" чужим "... Это были мгновения, которые должны быть запечатлены в украинской истории как пример нашего умения найти общий язык, переступив через собственные выгоды и амбиции, когда общее будущее требует компромисса", – вспоминает политик.

По словам Кучмы, Конституция стала делом всего его 10-летнего президентства. Конституционный процесс он инициировал через несколько недель после избрания, а за несколько недель до конца своей второй каденции добился принятия "парламентско-президентской" политреформы, которую часто называют Конституцией 2004 года. Кучма уверен, что время подтвердило – исторически это был правильный выбор, а страна осуществила стремительный взлет и претерпела глубокие изменения.

Напомним, ко Дню Конституции НБУ ввел в обращение памятную монету – на реверсе монеты на матовом фоне пазлов изображены зеркальные абрисы людей, малый Государственный Герб Украины и надпись: КОНСТИТУЦИЯ УКРАИНЫ (внизу справа).