Деолигархизация – для кого опасен закон Зеленского и чего от него ожидать

Решит ли Закон о деолигархизации проблемы в стране – выяснили у экспертов

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о деолигархизации. Соответствующий документ №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" определен, как неотложный и должен рассмотреться депутатами в ближайшее время.

Согласно документу, олигархи способствуют развитию коррупции среди чиновников лоббируют свои интересы через политиков, а также влияют на общественное мнение при помощи медийного пространства.

"Документ имеет ограниченный срок действия – 10 лет. Он должен стать первым шагом к ликвидации олигархической системы в Украине. На его основе будут разработаны антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, переформатируют экономические и общественные отношения в стране", – прокомментировали в Офисе президента.

Лоббизм – большая проблема

По мнению главы Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, говорить о том, что все олигархи лоббируют какие-то свои интересы – не логично.

"С политиками контактирует огромное количество людей. И здесь не только олигархи, но и бизнесмены средней руки. Весьма сомнительно, что все они лоббируют свои личные интересы", – говорит политолог.

Минус Медведчук

Также власть хочет ограничить "медийный лоббизм". То есть манеру большого бизнеса решать политические и другие вопросы через подконтрольные медиа. Об этом нам говорит директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Акцент поставлен на влияние через медиа. Одним из первых, кто попадает под удар – Виктор Медведчук. У него есть телеканалы, партия и большие доходы. Классический олигарх. Зеленский, когда ранее говорил "Минус Медведчук", как раз и имел ввиду блокировку его каналов. Это также было предупреждением для других олигархов", – говорит Карасев.

Коррупцию нужно искать среди чиновников

По мнению авторов закона, введя ограничения для олигархов, власть сможет добиться снижения уровня коррупции в стране. Однако директор Украинского института политики Руслан Бортник уверен, что коррупцию скорее нужно искать среди госслужащих.

"У нас не олигархи – коррупционеры, а чиновники", – говорит он.

Как отмечает эксперт, с чиновниками контактирует огромное количество людей из разных сфер, как крупного, так и мелкого бизнеса. "Не важно, олигарх или мелкий частный предприниматель. На любом уровне связей бизнеса и чиновников есть те, кто пытаются решать вопросы коррупционным путем и те, кто работает честно и прозрачно", – говорит Бортник.

Плохой законопроект или хороший?

Богатство – не преступление и даже в украинских реалиях большой капитал не всегда связан с коррупцией и нечестным бизнесом. Законопроект это отражает. Чтобы не попасть в реестр олигархов, который предусмотрен этим проектом, нужно играть честно. То есть, конкурировать по рыночным правилам, а не через карманных политиков или медиа.

"Мы всегда работали по закону и дальше будем это делать. Я уже говорил: СКМ не нуждается ни в каких преференциях. Все, что нам нужно от любого правительства – это честная конкуренция и равные правила игры для всех", – говорит Ринат Ахметов в комментарии "Сегодня".

По мнению экспертов, закон о деолигархизации врядли решит проблемы коррупции и лоббизма в стране, так как они зависят не от финансового положения и статуса определенных лиц, а от честности и порядочности каждого украинца, в том числе предпринимателей, чиновников и политиков.

Ранее ведущий эксперт Atlantic Council, экс-координатор санкционной политики Государственного департамента США Дэниэл Фрид предостерег украинскую власть от шагов, направленных на перераспределение экономических и медийных активов.

Напомним, 28 апреля журналист Дмитрий Гордон призвал Владимира Зеленского начать процесс деолигархизации с очищения самой власти. "Что такое олигархи? Олигархи – это прямое следствие коррумпированной власти. Потому что без коррумпированной власти олигархов не будет. Главные олигархи заседают во власти. Это люди, которые пришли во власть, условно говоря, бомжами по сравнению с тем, кем они стали во власти. Ушли миллионерами и миллиардерами", – заявил Гордон.