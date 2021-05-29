Данилов обвинил экс-политика в том, что он "ест российский хлеб и исповедует Путина" – скандал в прямом эфире

Алексей Данилов и Евгений Мураев, коллаж: "Сегодня"

Во время эфира ток-шоу "Свободы слова Савика Шустера" секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что захват самолета в Беларуси является только началом для страны, и она будет обязательно свободной и демократической.

На что экс-политик Евгений Мураев ответил, якобы Данилов содействует "Конституционной смене власти в соседнем государстве". В свою очередь Данилов ответил, что вероятно, Мураев "ест российский хлеб".

"Вы являетесь человеком российского шовинизма, человеком, который исповедует Путина (президента РФ – Ред.), как своего лидера", – заявил Данилов.

В свою очередь Мураев спросил: "Почему тогда я здесь, а не в тюрьме?".

Ранее правоохранители открыли уголовное расследование после перепалки между журналистом Юрием Бутусовым и экс-депутатом Евгением Мураевым в эфире телеканала "Украина 24".